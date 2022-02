Le Iene stasera, mercoledì 16 febbraio 2022, anticipazioni puntata: scherzi, servizi, ospiti, intervista, Joe Bastianich (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’amato programma di Italia Uno, Le Iene torna stasera, mercoledì 16 febbraio 2022, con la seconda puntata della nuova edizione condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, scopriamo le anticipazioni di oggi: la new entry Joe Bastianich, chi saranno gli ospiti, la vittima dello scherzo e i servizi che andranno in onda. Leggi anche: Michelle Impossible, prima puntata:... Leggi su donnapop (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’amato programma di Italia Uno, Letorna16, con la secondadella nuova edizione condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, scopriamo ledi oggi: la new entry Joe, chi saranno gli, la vittima dello scherzo e iche andranno in onda. Leggi anche: Michelle Impossible, prima:...

Advertising

Giugi_Mayniac : Buongiornissimo solo perché ho saputo di Mirko stasera alle iene?????? - silverlqke : Maro ma io pensavo che le iene le facevano stasera invece le fanno domani stomurenn #leiene - ethxchosen : stasera si guarda le iene solo per mirko ??????? - Ginevra61363340 : @purple_halfmoon On teoria già una specie di bacio se lo sono dati. Cmq lui non la prende in giro e mi pare che sta… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Miss Italia cambia e si rinnova: piattaforma streaming e bellezza inclusiva: A condurre le miss Elettra Lamborghini e Aless… -