L'autostrada A1 è bloccata per un tir che si è ribaltato e ha perso fuoco (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Un incidente ha causato la chiusura del tratto dell'A1 tra Lodi e l'allacciamento con la A58 Teem (Tangenziale est esterna di Milano), in entrambe le direzioni. Attorno alle 6.30, al km 21, un mezzo pesante che trasportava medicinale è andato in fiamme, coinvolgendo anche un'autovettura. L'autista del tir è rimasto lievemente ferito: il mezzo pesante che procedeva verso Milano, per cause in corso di accertamento, ribaltandosi è andato in fiamme occupando anche parte della carreggiata opposta. L'incidente ha causato lunghe code in entrambe le direzioni dell'autostrada. Chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A58 TEEM e Lodi in entrambe le direzioni. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione II Tronco di Milano ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Un incidente ha causato la chiusura del tratto dell'A1 tra Lodi e l'allacciamento con la A58 Teem (Tangenziale est esterna di Milano), in entrambe le direzioni. Attorno alle 6.30, al km 21, un mezzo pesante che trasportava medicinale è andato in fiamme, coinvolgendo anche un'autovettura. L'autista del tir è rimasto lievemente ferito: il mezzo pesante che procedeva verso Milano, per cause in corso di accertamento, ribaltandosi è andato in fiamme occupando anche parte della carreggiata opposta. L'incidente ha causato lunghe code in entrambe le direzioni dell'. Chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A58 TEEM e Lodi in entrambe le direzioni. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e ilnale della Direzione II Tronco di Milano ...

Advertising

LinaVadal : RT @Agenzia_Italia: ?????????? L'autostrada #A1 è bloccata per un tir che si è ribaltato e ha perso fuoco - sulsitodisimone : L'autostrada A1 è bloccata per un tir che si è ribaltato e ha perso fuoco - Agenzia_Italia : ?????????? L'autostrada #A1 è bloccata per un tir che si è ribaltato e ha perso fuoco - blogsicilia : #notizie #sicilia Tir fuori strada e tamponamenti tra tre auto, autostrada bloccata nella zona di Scillato -… - Noahtheheir : Sono bloccata in autostrada dalle 7:30, ferma in un punto e NESSUNO sa nulla su quando potremo muoverci di nuovo, surreale -