La Corte Costituzionale ha giudicato "inammissibile" anche il referendum sulla Cannabis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) All'indomani del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha giudicato "inammissibile" il referendum sull'eutanasia, sono arrivate anche le ultime decisioni sui tre quesiti sui quali la Consulta ancora non si era espressa. La bocciatura è arrivata per il referendum sulla Cannabis legale (intesa come coltivazione per uso privato) e l'annessa depenalizzazione del reato. Inoltre, dopo aver giudicato legittimi quattro referendum sulla giustizia, il Presidente della Consulta – Giuliano Amato – ha annunciato l'esito della valutazione sugli altri due ancora in ballo: sì a quello sui consigli giudiziari, no a quello sulla responsabilità civile dei ...

