La cattiva scienza scatena la caccia alle streghe

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Non sono bastati oltre 13 anni di attesa e 3 passaggi parlamentari per approvare in via definitiva il DDL. 988 «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico». Il 9 febbraio durante l’ultima votazione alla Camera dei Deputati, quando la legge poteva finalmente diventare realtà, è stato invece deciso di accogliere all’unanimità gli emendamenti che tolgono il termine biodinamico dal comma 3 dell’articolo 1. Nonostante questo emendamento, il biodinamico continuerà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ipertesa : Non si tratta di essere pro o contro il governo.Neanche di essere a favore o contro i vaccini. Si tratta di medico… - carlofavaretti : RT @drsilenzi: Il danno di questa (cattiva) comunicazione polarizzata andrà oltre il COVID19 arrecando un danno importante al rapporto tra… - drsilenzi : Il danno di questa (cattiva) comunicazione polarizzata andrà oltre il COVID19 arrecando un danno importante al rapp… - camurriusa : @Dio Io me lo chiedo tuttora. E rispondo: robba cattiva. Escluso Popper e la filosofia della scienza. - BPezzano : @spighissimo Quelli di @ItaliaViva pensano di avere la 'scienza infusa' nel cervello ... @meb è la rappresentazione… -

Ultime Notizie dalla rete : cattiva scienza

AgoraVox Italia

... conflitti umani, cambiamento delle politiche,gestione o qualsiasi altra circostanza ", si legge sul sito web di Svalbard Global Seed Vault. Insomma, un luogo sicuro in cui conservare le ...Pure se queste sono supportate dalla. In realtà, si parla di 'zero emissioni nette' . In ... "Non èvolontà da parte loro, o greenwashing", dichiarava Degot. "È semplicemente molto ...Ma Villari enuncia dati concreti dai quali ripartire. «L’incendio e una cattiva gestione avevano ridotto in ginocchio Città della Scienza nel disinteresse delle istituzioni. Tutto era ...Scienza e Tecnologia - Può essere misurata e governata, ma mai eliminata del tutto: l incertezza è parte integrante della scienza moderna, dalla fisica di frontiera alla gestione della pandemia, fino ...