Joe Bastianich debutta a Le Iene: «Lo faccio per Nadia Toffa» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Joe Bastianich è pronto per il debutto a Le Iene, che avverrà nella puntata in onda mercoledì 16 febbraio 2022. L'ex volto di Master Chef ha ammesso di aver accettato l'ingaggio per l'amicizia che lo legava all'indimenticabile Nadia Toffa. Joe Bastianich debutta a Le Iene Mercoledì 16 febbraio 2022, Joe Bastianich debutta come inviato speciale de Le Iene. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex volto di Master Chef ha raccontato di aver conosciuto il programma di Davide Parenti grazie a Nadia Toffa. E' proprio per il rapporto che aveva con l'indimenticabile iena bionda che ha accettato di mettersi alla prova. Nel programma di Italia1, Joe porterà la sua naturale ironia, cercando di ...

