Italiani vittime del covid o di un sistema sanitario zoppicante? Diagnosi tardive e danni irreparabili

MONREALE – Anche oggi ci occupiamo di sanità! Attenzione, di certo in questa sede non si vuole mettere il dito sulla piaga ma oramai, contrariamente a qualche anno fa, l'ambito sanitario sembra aver conquistato i media, purtroppo però, per le sue falle! Non facciamo confusione! La medicina è quella scienza grazie alla quale vengono giornalmente salvate milioni di vite, quella scienza che apre le frontiere alla speranza di milioni e milioni di pazienti in attesa di nuove cure. Grande plauso, dunque, a tutti i sanitari che ancora oggi stanno combattendo un'emergenza sanitaria, quella causata dalla pandemia da covid-19, per la quale molti hanno anche perso la vita. Allora qual è il problema? Come abbiamo verificato e denunciato qualche giorno fa (leggi qui), sono tante le persone che hanno visto allungare i tempi d'attesa per effettuare una "semplice" ...

