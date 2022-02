Il Vaticano annulla migliaia di battesimi | “La formula è sbagliata”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ha dell’incredibile quanto avvenuto nella parrocchia di San Gregorio a Phoenix, in Arizona, dove un prete cattolico, padre Andrew Arango, ha dato le dimissioni dopo 25 anni edieffettuati, che ora però non sarebbero validi. Come mai? Cosa inficia il sacramento dato da padre Andrew Arango? Leggi anche -> Innamorato di una scrittrice erotica: vescovo ed esorcista abbandona l’abito talare Com’è possibile che ieffettuati da padre Arango non siano validi? Secondo quanto riportato il sacerdote avrebbe usato una frase errata nell’amministrare il battesimo. Infatti padre Arango avrebbe detto “ti battezziamo”, anziché la“ti battezzo”. A confermare l’erroneità dellaè stato nientemeno che il, che in una nota di ...