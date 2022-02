Il M5s: «Sì al referendum sulla cannabis. Sull’eutanasia serve una legge» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Movimento Cinque Stelle si riunisce per fare il punto sui referendum. Ieri, infatti, è arrivata la bocciatura di quello Sull’eutanasia, oggi si attende il responso su quello della cannabis. C’è molta preoccupazione per la decisione della Consulta. Non tira una buona aria. La linea del M5s, però, almeno stavolta, sembra essere molto chiara: «Abbracciamo convintamente il quesito referendario sulla cannabis», ha detto Conte (sposando, dunque, la linea antiproibizionista della ministra Fabiana Dadone). Sull’inammissibilità del referendum Sull’eutanasia, ha aggiunto, «bisogna correre con una legge sull’argomento». «Noi ci siamo», ha replicato Stefano Buffagni, secondo il Fatto Quotidiano. Dunque, mentre Conte riunisce gli eletti, Di Maio va a Kiev per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Movimento Cinque Stelle si riunisce per fare il punto sui. Ieri, infatti, è arrivata la bocciatura di quello, oggi si attende il responso su quello della. C’è molta preoccupazione per la decisione della Consulta. Non tira una buona aria. La linea del M5s, però, almeno stavolta, sembra essere molto chiara: «Abbracciamo convintamente il quesito referendario», ha detto Conte (sposando, dunque, la linea antiproibizionista della ministra Fabiana Dadone). Sull’inammissibilità del, ha aggiunto, «bisogna correre con unasull’argomento». «Noi ci siamo», ha replicato Stefano Buffagni, secondo il Fatto Quotidiano. Dunque, mentre Conte riunisce gli eletti, Di Maio va a Kiev per ...

