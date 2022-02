Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Svezia sconfigge 2-0 il Canada e vola in semifinale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È la Svezia l’ultima semifinalista del torneo maschile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il gruppo di Johan Garpenlov ha la meglio sul Canada per 2-0 grazie ai goal di Lucas Wallmark e Anton Lander e si regala la semifinale contro la Russia. Le due squadre iniziano senza rischi e le azioni offensive degne di nota sono davvero poche. Il primo tempo termina dunque 0-0, ma anche nel secondo parziale non arrivano reti. La contesa si sposta dunque al terzo tempo. Qui i primi dieci minuti sono avari di emozioni, poi lo svedese Lucas Wallmark sfrutta un errore di Eric O’Dell e sblocca finalmente il risultato. Il Canada prova a reagire, mettendo anche il portiere in movimento, ma a trovare il goal è la squadra di Garpenlov con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È lal’ultima semifinalista del torneo maschile disualle Olimpiadi Invernali di. Il gruppo di Johan Garpenlov ha la meglio sulper 2-0 grazie ai goal di Lucas Wallmark e Anton Lander e si regala lacontro la Russia. Le due squadre iniziano senza rischi e le azioni offensive degne di nota sono davvero poche. Il primo tempo termina dunque 0-0, ma anche nel secondo parziale non arrivano reti. La contesa si sposta dunque al terzo tempo. Qui i primi dieci minuti sono avari di emozioni, poi lo svedese Lucas Wallmark sfrutta un errore di Eric O’Dell e sblocca finalmente il risultato. Ilprova a reagire, mettendo anche il portiere in movimento, ma a trovare il goal è la squadra di Garpenlov con ...

