Graduatoria interna di istituto, perdenti posto di sostegno. Come individuarli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le istituzioni scolastiche predispongono le graduatorie interne di istituto, al fine di individuare l'eventuale perdente posto in caso di contrazione di organico. Come graduare i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le istituzioni scolastiche predispongono le graduatorie interne di, al fine di individuare l'eventuale perdentein caso di contrazione di organico.graduare i docenti dinella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L'articolo .

