Governo | Morelli | “Rimpasti li decide Draghi | io orgoglioso di differenze con Speranza”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “ipotetici e poltrone sono temi che riguardano il presidente, lealci sono, e io sonodi segnalare le nostre, io parto da valori liberali che mi differenziano ad esempio dal ministro, che è di un’altra parrocchia, alcune sue scelte non le condivido infatti”. Il viceministro leghista alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibili, Alessandro, ospite di AdnKronos Live, spiega la situazione al, facendo capire che la Lega guarda avanti, nonostante lenel “arcobaleno”. “Questoè nato per risolvere i problemi in cui ci avevano infilati Conte e Arcuri, oggi poi le ...

Advertising

Nicolo_Morelli : @SimoneCosimi mentre governo e Agenzia delle Entrate dovrebbero chiedersi come sia possibile che famiglie intere so… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Morelli

Adnkronos

Centrodestra,, caro bollette, Pnrr. Sono i temi che il viceministro legista Alessandroaffronta in un'intervista a Adnkronos Live."Una decisione ? continua? che conferma la rinnovata attenzione delverso un collegamento strategico, per le regioni interessate dal tracciato, per l'Italia e per l'Europa, come ...Il viceministro leghista alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, ospite di AdnKronos Live, spiega la situazione al governo, facendo capire che la Lega guarda avanti, ...In Parlamento ordini del giorno impegnano il Governo a trovare le risorse per gli interventi ... Il 14 maggio incontrava i sindaci della zona il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli ...