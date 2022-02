Firenze | cadavere sotto il viadotto dell' Indiano | ipotesi omicidio volontario

Advertising

annina_mad : RT @TgrRai: Rivedi #BuongiornoItalia del #17febbraio: ?? #PonteMorandi #Genova, i pm chiedono il rinvio a giudizio dell'ex ad Castellucci. ?… - qn_lanazione : Firenze, il morto del viadotto: chi se ne è sbarazzato? - casarinale58 : RT @TgrRai: Rivedi #BuongiornoItalia del #17febbraio: ?? #PonteMorandi #Genova, i pm chiedono il rinvio a giudizio dell'ex ad Castellucci. ?… - TgrRai : Rivedi #BuongiornoItalia del #17febbraio: ?? #PonteMorandi #Genova, i pm chiedono il rinvio a giudizio dell'ex ad Ca… - TgrRai : È stato trascinato sul luogo del ritrovamento il cadavere scoperto sotto a un viadotto alle porte di #Firenze. Le i… -

La procura diha aperto un fascicolo per omicidio volontario , senza indagati, dopo la scoperta deldi un uomo in un terreno incolto alla periferia di, tra il viadotto dell'...... senza indagati, dopo la scoperta ieri deldi un uomo in un terreno incolto alla periferia di, tra il viadotto dell'Indiano e un centro commerciale. Secondo quanto appreso, la salma,...La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, senza indagati, dopo la scoperta nei gioprni scorsi del cadavere di un uomo in un terreno incolto alla periferia di Firenze, tra i ...Un cadavere è stato recuperato in un pezzo di terra vicino al viadotto dell'Indiano a Firenze. A quanto si apprende dal Corriere della Sera si tratterebbe del corpo di un uomo di 50 anni. A scoprirlo ...