Ero in guerra ma non lo sapevo, tutto quello che sappiamo sulla trama (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva sulla Rai "Ero in guerra e non lo sapevo". tutto quello che sappiamo sul film e sulla storia vera dietro alla finzione. Ero in guerra ma non lo sapevo: trama, cast e le curiosità su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ArrivaRai "Ero ine non lo".chesul film estoria vera dietro alla finzione. Ero inma non lo, cast e le curiosità su Donne Magazine.

Advertising

CasilinaNews : Ero in guerra ma non lo sapevo. Trama, cast, trailer, anticipazioni e storia vera dietro al film di stasera in onda… - paoliblu : RT @Luca__Pagani: Mi ero segnato sul calendario che oggi con la crisi ucraina scoppierà la terza guerra mondiale, ma non avevo indicato l'o… - ArcaduAngelo : RT @Luca__Pagani: Mi ero segnato sul calendario che oggi con la crisi ucraina scoppierà la terza guerra mondiale, ma non avevo indicato l'o… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO: IL FILM EVENTO DI RAI1 SULL'OMICIDIO TORREGIANI - bubinoblog : ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO: IL FILM EVENTO DI RAI1 SULL'OMICIDIO TORREGIANI -