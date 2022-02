Deep Water, il teaser trailer del film con Ben Affleck e Ana de Armas (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quale modo migliore di celebrare San Valentino se non con il primo teaser trailer di una storia d’amore contorta, dalle sfumature oscure, come quella confezionata in Deep Water? Il nuovo film di Hulu ha scelto come protagonista una coppia inedita, composta da Ana de Armas e Ben Affleck. Mentre quest’ultimo è un nome ben stampato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quale modo migliore di celebrare San Valentino se non con il primodi una storia d’amore contorta, dalle sfumature oscure, come quella confezionata in? Il nuovodi Hulu ha scelto come protagonista una coppia inedita, composta da Ana dee Ben. Mentre quest’ultimo è un nome ben stampato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Think_movies : “Deep Water”: il Poster e il Teaser Trailer del film con Ben Affleck e Ana de Armas - pms_tweet : ???? Cressi Sub wetsuit camou Lampuga man 5mm?? ???????? - badtasteit : #DeepWater: #AnaDeArmas e #BenAffleck nel teaser trailer del film in arrivo su #Hulu - nadi1913 : RT @PrimeVideoIT: #BenAffleck e #AnaDeArmas sono tutti i motivi che mi servono per andare fuori di testa per l'arrivo di Deep Water il 18 m… - PrimeVideoIT : #BenAffleck e #AnaDeArmas sono tutti i motivi che mi servono per andare fuori di testa per l'arrivo di Deep Water i… -