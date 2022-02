Dagli slogan ai prodotti, anatomia di Meta: ritratto di un’azienda in evoluzione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Zuckerberg ha presentato ai dipendenti i nuovi slogan aziendali: da “Vivi nel futuro” a “Costruisci cose eccezionali” sono gli indizi concreti di un cambio di direzione. Al riparo da Apple e dalle polemiche Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Zuckerberg ha presentato ai dipendenti i nuoviaziendali: da “Vivi nel futuro” a “Costruisci cose eccezionali” sono gli indizi concreti di un cambio di direzione. Al riparo da Apple e dalle polemiche

Advertising

vagrantforlives : Ha ragione @gasparripdl non ci si affida al primo che capita ma allora non fate TUTTI campagna elettorale sulla fuf… - Alfredo_Lomba : @Sebasti07839603 @islandofknives @Matteo_DG @lllll66099563 Quando ti sleghi la mente dagli slogan di sinistra che v… - Il_Dariuz : @PoliticaPerJedi Tifo, uscito dagli stadi per approdare in politica. La ragione, lo spirito critico, il discernimen… - unozerozer0 : @Mov5Stelle Aggiornamento slogan: 'No obbligo, si persecuzione', 'Meglio un salto nel buio che una bolletta della l… - Hiddencatch : @enricoruggeri Forse la difesa della salute transita dalla prudenza e non dagli slogan. Altro che schiavitù. -