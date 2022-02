Concessioni | la rabbia dei balneari | Siamo sul peide di guerra

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La decisione del Governo di "stoppare" le proroghe per le, che andranno a bando da gennaio 2024, non è andata già a tutta la categoria, con la protesta degli addetti ai lavori che non ha...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Concessioni rabbia

Today.it

Con le sentenze nr 17 e 18 del 9 novembre scorso, il Consiglio di Stato aveva sancito che la disciplina nazionale che aveva previsto la proroga automatica delledemaniali marittime per ...Leggi anche Balneari,e delusione nel Tigullio dopo la decisione del Cdm di mettere a gara ledal 2024: "Una vergogna"sollevando la rabbia degli esercenti. Il provvedimento è stato deciso il 2 febbraio, quando la giunta del sindaco Juri Imeri ha approvato la delibera che ha ridefinito il canone di concessione ...Serviranno grande attenzione in difesa, controllo del ritmo e minime concessioni del contropiede per giocarcela ... ma cercheremo di canalizzare questa rabbia per vincere le prossime partite, a ...