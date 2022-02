Cinema italiano in lutto, si è spento dopo atroci sofferenze (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Addio Tony Fuochi. Il doppiatore di Phoenix ne I cavalieri dello zodiaco è morto a Padova. Aveva 66 anni. “Il mio nome è Phoenix, cavaliere dello zodiaco. Sono uscito dalle fiamme, pronto ad affrontare una nuova vita”. Perentoria e potente come poche, la voce del personaggio dell’anime tratto dal celebre manga giapponese è risuonata nelle tv di tutti quegli over 40 che oggi ricordano con affetto Fuochi e compagnia doppiatrice. La notizia della morte di Fuochi è stata diffusa dalla pagina Facebook di Yamato Video. Il doppiatore cremonese aveva dato la voce a molti personaggi del mondo dell’animazione tra cui: Lo Stregone del Toro in Dragon Ball, Giovanni il malvagio capo del Team Rocket nella serie Pokemon e decine di altri titoli seguitissimi. Come popolare la voce di Fuochi era diventata nel mondo dei videogiochi: ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Addio Tony Fuochi. Il doppiatore di Phoenix ne I cavalieri dello zodiaco è morto a Padova. Aveva 66 anni. “Il mio nome è Phoenix, cavaliere dello zodiaco. Sono uscito dalle fiamme, pronto ad affrontare una nuova vita”. Perentoria e potente come poche, la voce del personaggio dell’anime tratto dal celebre manga giapponese è risuonata nelle tv di tutti quegli over 40 che oggi ricordano con affetto Fuochi e compagnia doppiatrice. La notizia della morte di Fuochi è stata diffusa dalla pagina Facebook di Yamato Video. Il doppiatore cremonese aveva dato la voce a molti personaggi del mondo dell’animazione tra cui: Lo Stregone del Toro in Dragon Ball, Giovanni il malvagio capo del Team Rocket nella serie Pokemon e decine di altri titoli seguitissimi. Come popolare la voce di Fuochi era diventata nel mondo dei videogiochi: ...

Advertising

MiC_Italia : Berlino, il ministro @dariofrance: «Il premio Fipresci a Paolo Taviani per ‘Leonora Addio’, riconoscimento conferit… - hobisunshine94_ : RT @JUNGGK00KIE: comunque oggi abbiamo avuto la bandiera italiana nelle storie di yoongi, l’Italia cagata per il concerto al cinema e il me… - FalcionelliFede : RT @MiC_Italia: Berlino, il ministro @dariofrance: «Il premio Fipresci a Paolo Taviani per ‘Leonora Addio’, riconoscimento conferito dalla… - serenadeofagony : che voglia mi fanno venire di riguardare questo capolavoro del cinema italiano ???? #michelleimpossible - _jikookmysweet_ : RT @JUNGGK00KIE: comunque oggi abbiamo avuto la bandiera italiana nelle storie di yoongi, l’Italia cagata per il concerto al cinema e il me… -