(Di mercoledì 16 febbraio 2022): i viola avrebbero messo glisu, difensore del Venezia in prestito dalIn vista della prossima stagione, laavrebbe messo nel mirino Ethan; difensore pilastro del Venezia di Zanetti in prestito dal. Il gallese a fine stagionea Londra e, come riportato da Football.London, i viola l’avrebbero messo nella lista dei desideri per il prossimo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Calciomercato #Fiorentina, occhi su #Ampadu che rientrerà al #Chelsea - sportli26181512 : Salah rivale di Champions, ma nel 2015 poteva essere dell'Inter. Così la Fiorentina fece saltare l'affare: Mohamed… - cmdotcom : #Salah rivale di #Champions, ma nel 2015 poteva essere dell'#Inter. Così la Fiorentina fece saltare l'affare [… - AleCat_91 : INTER - LIVERPOOL, FIORENTINA SILVESTRI E AMPADU, MESSI E ANCELOTTI, JUV... - sportli26181512 : Fiorentina, Saponara si racconta: 'Sono rimasto a Firenze per Italiano: ecco i suoi segreti. Vlahovic..': Questo po… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina

Se mi piace il Fantacalcio? 'Non mi piace, non ci ho mai giocato ma mi fa piacere se porto bonus di pari passo con le mie prestazioni per la. Una persona ha l'opportunità di incontrare un ...Piras è anche il bomber sardo con più reti nel Cagliari t ra serie A e B ben 8, ha segnato all'esordio in A, nel 1974 contro la. Gol all'esordio in A con il Cagliari anche per altri due ...Il centrocampista offensivo della Fiorentina Riccardo Saponara ha rilasciato una lunga ... Così sono rimasto a Firenze e posso esprimere il mio calcio”. Molto solido il legame che lega Saponara a ...Infatti, nonostante avesse già avuto contatti con il Genoa, sua ex squadra che gli aveva offerto il ruolo di titolare inamovibile, il polacco è sembrato da subito aperto all’interessamento della ...