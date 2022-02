Bomba ad Amici | la moglie di Amadeus diventa professoressa di danza Ecco chi fa fuori Maria ad un passo dal serale Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovanna Civitillo ha ammesso che potrebbe essere lei la nuova giudice deldidiDe Filippi. Lei è ladied èta una vera e propria first lady. Suo marito è salito sul palco dell’Ariston quest’anno per la terza volta, ma è stata proprio questa edizione a consacrarlo come uno tra i presentatori più ammirati dell’importante kermesse. Più disinibito e a suo agio, non ha mantenuto la solita compostezza e si è lasciato andare a battute e risate, con gli ospiti che come sempre lo hanno preso in giro. E il nome di Giovanna è stato tirato in ballo più di una volta. Adesso si vocifera di una sua partecipazione addiDe Filippi, ma Giovanna Civitillo è stata già protagonista del Festival di Sanremo. Sono ...