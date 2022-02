Bioeconomia, un concorso premia le migliori proposte delle scuole (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Un concorso per sviluppare e premiare progetti e contenuti formativi sul tema della Bioeconomia. A idearlo Re Soil Foundation, in collaborazione con Cluster Spring (che riunisce oltre 120 realtà produttive che operano nel campo della Bioeconomia), Fondazione Raul Gardini, Novamont, Transition2Bio (Apre e Fva). Potranno partecipare sia intere classi o team di studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado sia i loro docenti. La scadenza è fissata al 30 aprile prossimo. "È necessario che gli studenti diventino protagonisti della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, le cui sfide ci accompagneranno per i prossimi decenni - commenta il sottosegretario al ministero dell'Istruzione, Barbara Floridia - Per tale ragione il ministero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Unper sviluppare ere progetti e contenuti formativi sul tema della. A idearlo Re Soil Foundation, in collaborazione con Cluster Spring (che riunisce oltre 120 realtà produttive che operano nel campo della), Fondazione Raul Gardini, Novamont, Transition2Bio (Apre e Fva). Potranno partecipare sia intere classi o team di studentiprimarie, secondarie di primo e secondo grado sia i loro docenti. La scadenza è fissata al 30 aprile prossimo. "È necessario che gli studenti diventino protagonisti della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, le cui sfide ci accompagneranno per i prossimi decenni - commenta il sottosegretario al ministero dell'Istruzione, Barbara Floridia - Per tale ragione il ministero ...

Advertising

lifestyleblogit : Bioeconomia, un concorso premia le migliori proposte delle scuole - - Cluster_Spring : RT @re_soil: ?? Al via #Bioeconomy4you, il #concorso per classi delle scuole primarie, secondarie di 1^ e 2^ grado e per docenti promosso d… - materbi : RT @Novamont: ??@re_soil ?? Un nuovo concorso a tema #Bioeconomia per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo… - Novamont : RT @re_soil: ?? Al via #Bioeconomy4you, il #concorso per classi delle scuole primarie, secondarie di 1^ e 2^ grado e per docenti promosso d… - EuromedCarrefou : RT @apre_it: ?? #APREprogetti: news dal progetto Transition2Bio?? Concorso Bioeconomy4you promosso da @re_soil, @Cluster_Spring, Fondazione R… -

Ultime Notizie dalla rete : Bioeconomia concorso Alimentare: festival internazionale del gelato a Palermo Il 14 dicembre il concorso Procopio Cutò. La giuria sarà capitanata da Pino Cuttaia, chef due ... Stefano Predieri, responsabile laboratorio analisi sensoriale e istituto di bioeconomia Cnr Bologna; ...

A Palermo il festival internazionale del gelato Il 14 dicembre il concorso Procopio Cutò. La giuria sarà capitanata da Pino Cuttaia, chef due ... Stefano Predieri, responsabile laboratorio analisi sensoriale e istituto di bioeconomia Cnr Bologna; ...

Bioeconomia, un concorso premia le migliori proposte delle scuole Adnkronos Bioeconomia, un concorso premia le migliori proposte delle scuole (Adnkronos) - Un concorso per sviluppare e premiare progetti e contenuti formativi sul tema della bioeconomia. A idearlo Re Soil Foundation, in collaborazione con Cluster Spring (che riunisce oltre ...

Il 14 dicembre ilProcopio Cutò. La giuria sarà capitanata da Pino Cuttaia, chef due ... Stefano Predieri, responsabile laboratorio analisi sensoriale e istituto diCnr Bologna; ...Il 14 dicembre ilProcopio Cutò. La giuria sarà capitanata da Pino Cuttaia, chef due ... Stefano Predieri, responsabile laboratorio analisi sensoriale e istituto diCnr Bologna; ...(Adnkronos) - Un concorso per sviluppare e premiare progetti e contenuti formativi sul tema della bioeconomia. A idearlo Re Soil Foundation, in collaborazione con Cluster Spring (che riunisce oltre ...