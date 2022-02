Bicchiere mezzo pieno (Di mercoledì 16 febbraio 2022) TagsDinamo 2021 - 2022; final eight; sardegnaSenza Bendzius e con Robinson al 20%, la Dinamo tiene botta un tempo e poi paga i conti al post Covid e alla forza di Milano, che chiude 88 - 68 con uno ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) TagsDinamo 2021 - 2022; final eight; sardegnaSenza Bendzius e con Robinson al 20%, la Dinamo tiene botta un tempo e poi paga i conti al post Covid e alla forza di Milano, che chiude 88 - 68 con uno ...

Audace, le parole di Pralini 'Serve qualcosa di più' L'ottimo pareggio contro il Vis Sezze quarto non lascia soddisfatto Pralini ' Vedo più il bicchiere mezzo vuoto onestamente. E' vero che abbiamo giocato contro una squadra forte e che ha il miglior ...

Pellegrino non ha rimpianti: "Abbiamo fatto il massimo nella team sprint, Olimpiade soddisfacente" Il sesto posto in coppia con De Fabiani non rappresenta una delusione, anzi il campione azzurro guarda il bicchiere mezzo pieno. "Abbiamo lavorato bene su vari aspetti, compresi i materiali".

