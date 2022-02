Barcellona, Xavi: 'Napoli fortissimo, squadra da Champions' VIDEO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'allenatore del Barcellona Xavi mostra di temere molto il Napoli, che tiene in grandissima considerazione. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'allenatore delmostra di temere molto il, che tiene in grandissima considerazione.

Advertising

Dhanfi2 : RT @ildocc: Dybala a 24 anni portava da solo a spasso con una doppietta il Barcellona di Messi, Xavi e Iniesta Lautaro a 24 anni porta le… - ildocc : Dybala a 24 anni portava da solo a spasso con una doppietta il Barcellona di Messi, Xavi e Iniesta Lautaro a 24 an… - ParliamoDiNews : Probabili formazioni Barcellona-Napoli: dubbio Osimhen, Anguissa ed Elmas scaldano i motori. Due ballottaggi per Xa… - ParliamoDiNews : Pasculli: `Il Napoli può battere il Barcellona anche se Xavi sta cambiando la mentalità del club. Die… - infoitsport : Del Genio: 'Osimhen importante per il Napoli a Barcellona. Possesso palla? Anche Xavi gestisce la palla come Guardi… -