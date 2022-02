App e sito Ryanair non funzionano il 16 febbraio: chiarimenti numero verde per assistenza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In questo mercoledì 16 febbraio, app e sito Ryanair non funzionano a dovere per chi prova ad accedere alla sua area personale per acquistare un volo, modificarlo, anche e soprattutto per fare un check-in in vista di un immediato viaggio o trasferimento. La situazione anomala si protrae da ore, addirittura dal pomeriggio di ieri 15 febbraio: per questo motivo i clienti della compagnia sono decisamente delusi dal servizio reso in questo momento. La tipologia di problemi Come già riferito, app e sito Ryanair non funzionano nel momento in cui si accede all’area personale con il login (ma per molti anche fin dalla Home). Non sembrano esserci particolari distinzioni tra le modalità di autenticazione: in effetti, i problemi si ripresenterebbero sia nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In questo mercoledì 16, app enona dovere per chi prova ad accedere alla sua area personale per acquistare un volo, modificarlo, anche e soprattutto per fare un check-in in vista di un immediato viaggio o trasferimento. La situazione anomala si protrae da ore, addirittura dal pomeriggio di ieri 15: per questo motivo i clienti della compagnia sono decisamente delusi dal servizio reso in questo momento. La tipologia di problemi Come già riferito, app enonnel momento in cui si accede all’area personale con il login (ma per molti anche fin dalla Home). Non sembrano esserci particolari distinzioni tra le modalità di autenticazione: in effetti, i problemi si ripresenterebbero sia nel ...

