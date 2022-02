(Di mercoledì 16 febbraio 2022). Anche oggi va in onda il programma più atteso del pomeriggio e condotto dall’intramontabile Maria De Filippi. Stesso orario, stessi ospiti e opinionisti, ma con tantissimi colpi di scena. Proprio oggi, infatti, mercoledì 16, la nuova puntata prenderà il via con il trono di. La puntata scorsa si è era chiusa in grande stile: siacheavevano lasciato lo studio. La prima perché allo stremo a causa di alcuni atteggiamenti del giovane, la seconda perché accusata dal giovane tronista di aver dato troppo spazio ad Armando. Leggi anche: Pinuccia di: chi è, quanti anni ha, vita privata, Alessandroper oggi: cosa ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne, spoiler 16 febbraio 2022: Matteo Ranieri tra Denise e Federica, ultime news - ParliamoDiNews : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 febbraio 2022: Matteo tra Federica e Denise #uomini #donne/ #anticipazioni… - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 15 febbraio: Gemma Galgani ha deciso, non si torna indietro - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma drastica: era già tutto previsto - infoitcultura : UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: Gemma Galgani di nuovo sola? -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Il Sussidiario.net

e Donne,puntata 16 febbraio 2022e Donne torna in onda oggi, mercoledì 16 febbraio, con una nuova puntata che dovrebbe prendere il via con il trono di Matteo Ranieri. Dopo ...... e poi 'riportano rapidamente gliin posizione' quando ritenuto necessario. 13.43 - ' A ... In arrivo dagli Usa ledell'Api sulle scorte settimanali di greggio, con il barile che ...Anticipazioni per oggi: cosa accadrà? Certamente, non mancherà lo spazio per poter affrontare qualche tematica relativa al trono over di Uomini e Donne. Spazio potrebbe essere concesso alla signora ...Cosa accadrà nel corso della puntata in onda oggi di Uomini e Donne ? Dalle anticipazioni della registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, dopo essere rimasto senza corteggiatrici, nel corso ...