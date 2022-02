Al Cardarelli braccia di robot per rimuovere i tumori al pancreas: operazioni a tempo di record (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una tecnica chirurgica chiamata “duodenocefalopancreasectomia”, che può essere abbreviata con l’acronimo (Dcp), e che indica l’uso di braccia robotiche e schermi di altissima risoluzione per rimuovere i tumori del pancreas. La tecnica è protagonista all’ospedale Cardarelli di Napoli di interventi innovativi realizzati per le prime volte in Campania e in pochissimi altri Centri in Italia e portati a termine dal professor Carlo Molino, direttore della I Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico e direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del pancreas del Cardarelli di Napoli. Al centro l’impiego della chirurgia robotica per l’asportazione in un unico blocco della testa del pancreas, del duodeno, della ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una tecnica chirurgica chiamata “duodenocefaloectomia”, che può essere abbreviata con l’acronimo (Dcp), e che indica l’uso diiche e schermi di altissima risoluzione perdel. La tecnica è protagonista all’ospedaledi Napoli di interventi innovativi realizzati per le prime volte in Campania e in pochissimi altri Centri in Italia e portati a termine dal professor Carlo Molino, direttore della I Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico e direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia deldeldi Napoli. Al centro l’impiego della chirurgiaica per l’asportazione in un unico blocco della testa del, del duodeno, della ...

