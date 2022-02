Ajax | Mazraoui in scadenza di contratto | contatti con un altro club

Advertising

sportli26181512 : Ajax: Mazraoui si allontana dall'Ialia: In scadenza con l'Ajax, il terzino destro marocchino a Noussair Mazraoui, a… - asromaliveit1 : Stando alle ultime dalla Germania, il #BorussiaDortmund sarebbe in pole per l'ingaggio a parametro zero di Noussair… - n9ve2 : @aleaoo_ #Timber approvato a occhi chiusi. Può giocare anche terzino destro, può fare coppia con #Mancini (se rinno… - CalcioPillole : Il #Barcellona è alla ricerca di un laterale destro in vista della prossima stagione: il preferito di #Xavi resta C… - asromaliveit1 : Sembra sempre più vicina al termine l'avventura all'#Ajax di Noussair #Mazraoui, seguito negli ultimi mesi anche da… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Mazraoui

Commenta per primo Il Borussia Dortmund sta già pensando a come rinforzare la squadra per la prossima e in questi giorni ha avviato le trattative per convincere Noussair, in scadenza di contratto, a proseguire la propria carriera in Bundesliga. Lo riporta Sport1.Commenta per primo In scadenza con l', il terzino destro marocchino a Noussair, accostato a Roma e Inter, tratta con il Borussia Dortmund.Barcelona and Borussia Dortmund are vying for the signature of Ajax right-back Noussair Mazraoui - according to Fabrizio Romano on his Here We Go podcast. The 24-year-old has failed to agree on a ...La dirigenza starebbe cercando di rinforzare la rosa e avrebbe messo nel mirino Mazraoui, terzino destro in scadenza con l’Ajax, che potrebbe arrivare a parametro zero, come riportato da Sport1.