Vellutata di zucca | lenticchie rosse e nocciole

(ricetta e foto di Sano & Leggero). Preparazione: 10 minutiCottura: 20 minutiCalorie: 260 Kcal a persona INGREDIENTI PER 4 PERSONE:500 g di zucca mantovana pulita 200 g di lenticchie rosse 1 cipolla media 400 g di acqua 20 g di nocciole 20 g di olio extravergine di oliva sale Per abbonarsi a Sano & Leggero Procedimento Tagliate a cubetti la zucca e affettate la cipolla. Sciacquate le lenticchie in un colino con acqua fredda per eliminare polvere e impurita?. Mettete in una casseruola la zucca e la cipolla, unite le lenticchie e coprite con acqua fredda. Poi mettete il coperchio e ponete sul gas facendo cuocere a fiamma media per 20 minuti, salando a meta? cottura. Frullate il tutto con un minipimer, servite nei piatti unendo ...

