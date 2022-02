Vasco Rossi, a tre mesi dal maxi concerto Trento è già in tilt, tra scontri, divieti e censure (Di martedì 15 febbraio 2022) Fissato per il 20 maggio pRossimo, prevede 120.000 spettatori. La commissione di vigilanza: "Niente vie di fuga, area pericolosa". Il parere viene oscurato. Il presidente della Provincia Fugatti promette al rocker spostamenti in elicottero, una mostra e l'intitolazione di una... Leggi su repubblica (Di martedì 15 febbraio 2022) Fissato per il 20 maggio pmo, prevede 120.000 spettatori. La commissione di vigilanza: "Niente vie di fuga, area pericolosa". Il parere viene oscurato. Il presidente della Provincia Fugatti promette al rocker spostamenti in elicottero, una mostra e l'intitolazione di una...

Advertising

repubblica : Vasco Rossi, a tre mesi dal maxi concerto Trento è già in tilt, tra scontri, divieti e censure [di Corrado Zunino] - La7tv : #lariachetira Pier Luigi Bersani accolto in studio dalla canzone 'C'è chi dice no' di #Vasco Rossi di cui è grande… - Agenzia_Ansa : Vasco Rossi compie 70 anni, il cartone animato sui social: 'Voglio una vita spericolata'. Il post del rocker di Zoc… - UkMio : RT @La7tv: #lariachetira Pier Luigi Bersani accolto in studio dalla canzone 'C'è chi dice no' di #Vasco Rossi di cui è grande fan. Pronta l… - 171822elFranca : RT @La7tv: #lariachetira Pier Luigi Bersani accolto in studio dalla canzone 'C'è chi dice no' di #Vasco Rossi di cui è grande fan. Pronta l… -