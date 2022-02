Torrecuso | una messa in memoria di Nicola Iannella

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Mercoledì 16 febbraio, asarà officiata una santain ricordo del giovanevolato in cielo un anno e mezzo fa in un incidente agricolo. Fu una giornata triste non solo per i torrecusani ma per tutti i paesi della Valle, poichéera conosciutissimo per la sua intraprendenza e allegria. La santa, in programma alle ore 18 nella chiesa di San Vincenzo e Sant’Antonio, si celebra nel 27esimo compleanno di. Questo ilggio della famiglia a: “Nel giorno del tuo 27esimo compleanno ci avviciniamo a te in un unico abbraccio, facendoti sentire tutto il nostro amore; insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore. La ...