Spiagge | nuove regole in arrivo Modifiche anche sui bonus edilizi

Advertising

TerrinoniL : Concessioni balneari e nuove regole per le spiagge. La Lega apre, prove di intesa - infoitinterno : Concessioni balneari e nuove regole per le spiagge. La Lega apre, prove di intesa - FarodiRoma : Un compromesso sulle spiagge. La gara per le nuove concessioni balneari terrà conto degli investimenti pregressi - zazoomblog : Bonus casa salgono i massimali. Nuove norme su porti e spiagge - #Bonus #salgono #massimali. #Nuove - infoiteconomia : Bonus casa, salgono i massimali. Nuove norme su porti e spiagge -

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge nuove

Fibrillazioni nella maggioranza sul rinnovo delle concessioni balneari per rispettare le normative europee. Il provvedimento oggi in Consiglio dei ministri. Slitta a dopodomani il via libera alle ...Oggi il consiglio dei ministrisì, bollette no: le priorità per non spaccare la maggioranza ... al decreto sul caro - energia verranno agganciate anche lenorme per far ripartire, in ...Siamo al fianco di migliaia di stabilimenti balneari, vogliamo difendere le imprese toscane e italiane, non vogliamo svendere le nostre spiagge e chiediamo la proroga ... incertezza per il loro futuro ...Ecco, ci hanno fatto ricostruire le spiagge, ci siamo indebitati con le banche ... Ma soprattutto che il bene «non è né limitato né scarso e che nuove concessioni possono ancora essere date». Pur ...