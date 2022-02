Sondaggio Tg La7 | Meloni scavalca Letta | FdI torna primo partito Calano Lega e grillini

Advertising

CanzianiAngelo : Fratelli d’Italia primo partito, crolla il Pd di Letta... ?????????? Sondaggio Swg, il trionfo di Giorgia Meloni dopo la… - Arturo_Parisi : RT @tempoweb: Il trionfo della #Meloni dopo la farsa #Quirinale: #FratellidItalia primo partito, crolla il #Pd di #Letta #swg #sondaggio #l… - YoshiIrai : @Travagliato @PetrazzuoloF @elevisconti GNOOOOO!!! ADDIRITTUTRA UN SONDAGGIO PER LA7 GNOOOO! - Travagliato : @YoshiIrai @PetrazzuoloF @elevisconti Sicuro che sia io ad averne bisogno ? Guarda chi è il leader più amato ?? ?????? - Costadulce3 : RT @DavPoggi: Sondaggio Swg, il trionfo di Giorgia Meloni dopo la farsa Quirinale: Fratelli d'Italia primo partito, crolla il Pd di Letta –… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio La7

A stabilirlo è una rilevazione Swg effettuata per. Gli orientamenti di voto del 14 febbraio ... Tornando alSwg, perde ancora - seppur poco: lo 0,1% - la Lega di Matteo Salvini, che passa ...Questo il risultato dell'ultimopolitico Swg per il Tgsugli orientamenti di voto. Alle spalle del partito di Giorgia Meloni, il Partito Democratico perde lo 0,4% rispetto alle stime ...L’ultima rilevazione fatta da SWG per il Tg di La7, mostra dei dati inequivocabili sulla perdita di appeal pubblico del MoVimento 5 Stelle. Quel 12,8% registrato nell’ultimo sondaggi segna il passo ...Il primo partito in caso di elezioni sarebbe infatti Fratelli d’Italia con il 21,4%. Questo il risultato dell’ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto. Alle spalle del ...