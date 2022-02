Referendum 2022, dalla cannabis all'eutanasia: ecco gli 8 quesiti all'esame della Consulta (Di martedì 15 febbraio 2022) E' iniziata questa mattina con la valutazione dei primi tre e sta proseguendo nel pomeriggio con l'esame degli altri cinque la lunga giornata sul Referendum 2022 alla Corte Costituzionale chiamata a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) E' iniziata questa mattina con la valutazione dei primi tre e sta proseguendo nel pomeriggio con l'degli altri cinque la lunga giornata sulalla Corte Costituzionale chiamata a ...

