Per Laghezza SpA fatturato +20% | crescono dogana | logistica e trasporti

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 15 febbraio 2022) Crescita del 20% neldiSpA sino a quota 36 milioni, un’EBITDA superiore ai 2 milioni a fronte di investimenti per circa 5 milioni con incrementi del 27% nelle operazionili, del 18% nellae del 20% neicamionistici. E per l’anno in corso la società spezzina prevede un’ulteriore impennata nelcon l’obiettivo di superare i 45 milioni di euro, grazie a nuovi investimenti per oltre 6 milioni concentrati in particolare nel comparto della. Il bilancio 2021 diSpA: accelerata nonostante la pandemia Questa in sintesi l’anteprima sui dati di bilancio 2021 dellaSpA che, nonostante i numerosi fattori di incertezza provocati dalla pandemia, ma anche da un vero e ...