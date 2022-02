Novantaduenne cade e resta sul pavimento per 20 ore Soccorsa in casa grazie ai vicini | si sono insospettiti vedendo una luce accesa

(Di martedì 15 febbraio 2022) ANCONA - Ha passato oltre 20 ore sul, dopo una caduta in, ma alla finescattati i soccorsi , che sipresi cura di lei trasportandola in ospedale. Brutta avventura per un'...

Ultime Notizie dalla rete : Novantaduenne cade

ANCONA - Ha passato oltre 20 ore sul pavimento, dopo una caduta in casa, ma alla fine sono scattati i soccorsi , che si sono presi cura di lei trasportandola in ospedale. Brutta avventura per un'...I PRECEDENTI Non è la prima volta che un anziano, a causa di una disattenzione da parte degli operatori,dalla barella. Nel 2017 era toccato a unadi Selva Candida, che era ...ANCONA - Ha passato oltre 20 ore sul pavimento, dopo una caduta in casa, ma alla fine sono scattati i soccorsi, che si sono presi cura di lei trasportandola in ospedale. Brutta avventura per ...