Naomi Campbell parla per la prima volta della figlia: "Non è stata adottata, è mia. Grande benedizione" (Di martedì 15 febbraio 2022) L'annuncio su Instagram, lo scorso maggio, aveva lasciato i suoi 12 milioni di follower senza parole, perché la super modella non aveva lasciato trapelare alcun dettaglio sulla sua gravidanza. Oggi Naomi Campbell è in copertina su Vogue Uk con la sua 'baby girl': "Sono fortunata che la mia piccola ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare. È brava, dorme molto bene, non piange quasi mai e mi hanno detto che è molto vigile per la sua età. Ha appena iniziato a salutare, il che è divertente. Ride molto. Quasi parla. Penso che potrebbe camminare prima di gattonare". Orgoglio di mamma. Poi precisa: "Non è stata adottata, è mia figlia". E aggiunge: "Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei. Ma ...

