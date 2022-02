Milan, dopo Theo pronti altri due rinnovi: i dettagli (Di martedì 15 febbraio 2022) C’è aria di rinnovi al Milan, la momentanea capolista inizia a blindare i giovani giocatori rossoneri per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sono altri due rinnovi che vanno ad aggiungersi a quello recente di Theo Hernandez, in rossonero fino al 2026. Il primo nome è quello di Ismaël Bennacer, pronto a prolungare la sua permanenza a Milano fino al 2026 con ingaggio che passerà da 1,5 milioni a 3 milioni di euro netti più bonus a stagione. Bennacer Rinnovo MilanIl secondo nome è invece il 21enne Pierre Kalulu, in rossonero da un anno e mezzo, che dovrebbe unirsi anche lui agli altri prolungando fino al 2026. Il francese ad oggi riceve uno stipendio ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) C’è aria dial, la momentanea capolista inizia a blindare i giovani giocatori rossoneri per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sonodueche vanno ad aggiungersi a quello recente diHernandez, in rossonero fino al 2026. Il primo nome è quello di Ismaël Bennacer, pronto a prolungare la sua permanenza ao fino al 2026 con ingaggio che passerà da 1,5 milioni a 3 milioni di euro netti più bonus a stagione. Bennacer RinnovoIl secondo nome è invece il 21enne Pierre Kalulu, in rossonero da un anno e mezzo, che dovrebbe unirsi anche lui agliprolungando fino al 2026. Il francese ad oggi riceve uno stipendio ...

Advertising

angelomangiante : Dopo Theo prossimi due a rinnovare sono Leao e Bennacer che prende 1,5 netti a stagione. Quando arrivò gli agenti c… - AntoVitiello : ?? Per il #Milan si chiude una settimana perfetta: primo posto in classifica dopo il successo sulla #Samp. Decide un… - realvarriale : Dopo il doppio confronto tra @Inter e @sscnapoli 3 considerazioni: @inter,sotto nelle 2 partite,è caratterialmente… - infoitsport : Mandato d'arresto internazionale per l'ex calciatore del Milan Robinho dopo la condanna per stupro - sportli26181512 : Lodetti: 'Il Milan è forte. Scudetto? Se la giocherà con l'Inter': L'ex giocatore del Milan, Giovanni Lodetti, ha r… -