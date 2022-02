Mestre | aveva preso la figlia no vax a martellate Madre si suicida due settimane dopo

Advertising

tint_adree : 'Mestre, morta suicida l’anziana che aveva preso a martellate la figlia No-Vax.' Questi sono i 'grandi' risultati… - Ilmarchese15 : RT @ChanceGardiner: 'Mestre, morta suicida l’anziana che aveva preso a martellate la figlia No-Vax.' Questi sono i 'grandi' risultati del… - PKarpoi : RT @ChanceGardiner: 'Mestre, morta suicida l’anziana che aveva preso a martellate la figlia No-Vax.' Questi sono i 'grandi' risultati del… - LeoMuti2 : Torno a ripeterlo. I responsabili devono PAGARE. - nuova_venezia : L’hanno trovata priva di vita i carabinieri che la controllavano, una volta al giorno, se rispettava l’obbligo degl… -

Ultime Notizie dalla rete : Mestre aveva

preso a martellate la figlia no vax cheopposto un netto rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione anticovid. Ma due settimane dopo l'...vicenda si è consumata in un appartamento di. ......Avevamo gi deciso da tempo di spostare il nostro locale daa Spinea e abbiamo pensato di utilizzare proprio questo spazio per portare avanti la memoria di Daniela e del progetto checon ...E' quanto successo a Giuseppina Salvalaio, l'81enne che lo scorso 30 gennaio aveva colpito con una martellata la figlia 56enne nella casa dove vivevano a Mestre (Venezia), nel quartiere Bissuola. Da ...Ma due settimane dopo l'hanno trovata, esanime, con i polsi tagliati. La triste vicenda si è consumata in un appartamento di Mestre. Protagoniste una donna Giuseppina Salvalaio di 81 anni ...