Messi sbaglia un rigore, Mbappé invece segna al 93esimo: Psg-Real Madrid 1-0 (Di martedì 15 febbraio 2022) Ci ha pensato Mbappé proprio lui che finirà al Real Madrid. È stato lui, al 93esimo, a segnare il gol dell’1-0 con cui il Psg è riuscito a battere il Real Madrid. Una vittoria ampiamente meritata. La squadra di Pochettino ha dominato il match. Ha sbagliato un rigore con Messi, ha avuto un paio di grandi occasioni e ha praticato un pressing asfissiante impedendo al Real di fare il gioco che predilige. Splendida l’azione personale del francese che si è bevuto due calciatori del Real ha battuto Courtois migliore in campo dei suoi. La squadra di Pochettino ha avuto il controllo della partita, ha dominato ma non è riuscita a segnare fino al 93esimo. E la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Ci ha pensatoproprio lui che finirà al. È stato lui, al, are il gol dell’1-0 con cui il Psg è riuscito a battere il. Una vittoria ampiamente meritata. La squadra di Pochettino ha dominato il match. Hato uncon, ha avuto un paio di grandi occasioni e ha praticato un pressing asfissiante impedendo aldi fare il gioco che predilige. Splendida l’azione personale del francese che si è bevuto due calciatori delha battuto Courtois migliore in campo dei suoi. La squadra di Pochettino ha avuto il controllo della partita, ha dominato ma non è riuscita are fino al. E la ...

Advertising

leggoit : Il Psg batte il Real con un eurogol di Mbappè: Messi sbaglia un rigore. Il City passeggia 5-0 a Lisbona - LeoAmbro999 : RT @ruotebucate: Messi che sbaglia il rigore e peggiore in campo, Mbappe che decide la partita di cortomuso all’ultimo secondo SERATA ROVI… - laregione : Messi sbaglia, Mbappé no e il Psg batte il Real - napolista : Messi sbaglia un rigore, Mbappé invece segna al 93esimo: Psg-Real Madrid 1-0 Dominio del Psg che passa solo all’ul… - ruotebucate : Messi che sbaglia il rigore e peggiore in campo, Mbappe che decide la partita di cortomuso all’ultimo secondo SERATA ROVINATA ALLA BOBO TV -

Ultime Notizie dalla rete : Messi sbaglia Psg - Real Madrid, Messi sbaglia il rigore. Social scatenati: 'Emblema della pessima partita' 'Il rigore sbagliato è semplicemente l'emblema della pessima partita che sta disputando Messi, veramente irriconoscibile, poi si sa che gli basta poco, ma per ora inguardabile', scrive Marco. C'è chi ...

Psg - Real Madrid, Messi sbaglia il rigore: Courtois lo ipnotizza, serata da incubo (VIDEO) Clamoroso al Parco dei Principi per Psg - Real Madrid. Nel secondo tempo calcio di rigore per i padroni di casa con Mbappé che manda in tilt Carvajal. Dal dischetto si presenta Leo Messi, che ancora una volta in un momento topico in Champions paga dazio e si fa ipnotizzare da Courtois. Rigore non buono della Pulce, bravo il portiere belga. E allora si resta sullo 0 - 0. In alto ...

Messi sbaglia un rigore, Mbappé invece segna al 93esimo: Psg-Real Madrid 1-0 - ilNapolista ilnapolista Messi sbaglia, Mbappé no e il Psg batte il Real Al Parco dei Principi l’attaccante transalpino ha trovato nel quarto minuto di recupero la rete che ha regalato ai suoi il successo 1-0, facendo anche dimenticare il rigore sbagliato da Lionel Messi ...

Highlights e gol Psg-Real Madrid 1-0, ottavi Champions League 2021/2022 (VIDEO) Messi sbaglia un calcio di rigore, ci sono anche tanti episodi da moviola con Orsato non impeccabile. Straordinario in pieno recupero, all’ultimo pallone utile, Mbappé regala la vittoria ai suoi con ...

'Il rigore sbagliato è semplicemente l'emblema della pessima partita che sta disputando, veramente irriconoscibile, poi si sa che gli basta poco, ma per ora inguardabile', scrive Marco. C'è chi ...Clamoroso al Parco dei Principi per Psg - Real Madrid. Nel secondo tempo calcio di rigore per i padroni di casa con Mbappé che manda in tilt Carvajal. Dal dischetto si presenta Leo, che ancora una volta in un momento topico in Champions paga dazio e si fa ipnotizzare da Courtois. Rigore non buono della Pulce, bravo il portiere belga. E allora si resta sullo 0 - 0. In alto ...Al Parco dei Principi l’attaccante transalpino ha trovato nel quarto minuto di recupero la rete che ha regalato ai suoi il successo 1-0, facendo anche dimenticare il rigore sbagliato da Lionel Messi ...Messi sbaglia un calcio di rigore, ci sono anche tanti episodi da moviola con Orsato non impeccabile. Straordinario in pieno recupero, all’ultimo pallone utile, Mbappé regala la vittoria ai suoi con ...