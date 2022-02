Masterchef 11 | le fasi decisive si avvicinano | senza Dalia Un elogio e un' intervista

(Di martedì 15 febbraio 2022) Mancano tre puntate al momento in cui verrà decretato un nuovo vincitore.11 si avvicina al momento cruciale, e non ci sarà la nostra preferita,, eliminata. L'abbiamo incontrata.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef fasi

La Repubblica

... a partire dal protagonista interpretato dal torinese Michele di Mauro , il film è alle ultime...nel food - aggiunge riferendosi alla sua esperienza come regista di trasmissioni come...La vede anche a, che si avvia verso lefinali (ogni giovedì su Sky e NOW) con ascolti molto alti. Qual è il segreto? "Il livello altissimo dei concorrenti. Non è facile alzare l'...Molti sono stati i talenti passati per i fornelli di MasterChef Italia ... consentendogli di approdare alla seconda fase e, in seguito, alla Masterclass. Assistendo alla sua carriera, una ...Una delle cose che colpisce di piu' di MasterChef Italia è la dispensa e le corse affannose degli aspiranti chef che, cestino in mano e secondi contati, scelgono gli ingredienti pensando nel contempo ...