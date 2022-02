(Di mercoledì 16 febbraio 2022) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Sono bastati 90 minuti al Manchester City per mettere l'sulla qualificazione aidi finale diLeague. Stasera, all'Estadio Josè Alvalade di Lisbona, gli uomini di Pep Guardiola si sono imposti per 5-0 contro unoche non ha mai dato fastidio ai campioni d'Inghilterra in carica. Citizens già in vantaggio al 7? con Mahrez. Joào Cancelo ha fatto filtrare il pallone sulla corsia di sinistra per l'inserimento di Bernardo Silva che ha servito l'assist a centro area verso Foden, il numero 47 inglese ha calciato col mancino trovando la respinta del portiere Adan, De Bruyne si è trovato sulla traiettoria e praticamente dalla linea di fondo ha servito Mahrez che ha insaccato a porta praticamente sguarnita. L'arbitro, che subito non aveva convalidato il gol, ha poi ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: ManCity ipoteca quarti Champions, Sporting travolto 5-0 - restoalsud : #territorio #sud #lavoro ManCity ipoteca quarti Champions, Sporting travolto 5-0 - - ItaliaNotizie24 : ManCity ipoteca quarti Champions, Sporting travolto 5-0 - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash ManCity ipoteca quarti Champions, Sporting travolto 5-0 -… - Shootout_ita : #ChampionsLeague #PSGRMA 1-0 gol di #Mbappe allo scadere #SPOMCI 0-5 manita del #ManCity di #Guardiola che ipoteca… -

Ultime Notizie dalla rete : ManCity ipoteca

Il Cittadino on line

La formazione di Guardiola domina a Lisbona, pokerissimo con doppietta di Bernardo Silva LISBONA (PORTOGALLO) - Sono bastati 90 minuti al Manchester City per mettere l'sulla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Stasera, all'Estadio Josè Alvalade di Lisbona, gli uomini di Pep Guardiola si sono imposti per 5 - 0 contro uno Sporting che non ...La formazione di Guardiola domina a Lisbona, pokerissimo con doppietta di Bernardo Silva LISBONA (PORTOGALLO) - Sono bastati 90 minuti al Manchester City per mettere l'sulla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Stasera, all'Estadio Josè Alvalade di Lisbona, gli uomini di Pep Guardiola si sono imposti per 5 - 0 contro uno Sporting che non ...LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Sono bastati 90 minuti al Manchester City per mettere l’ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Stasera, all’Estadio Josè Alvalade di ...Non poteva iniziare nel migliore dei modi il cammino del Manchester City nella fase a eliminazione diretta di Champions League. I citizen hanno battuto 5-0 lo Sporting CP in un match a senso unico, ...