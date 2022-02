M5S: linea dura Grillo sui 2 mandati, deroga solo se candidatura in Ue o Regione (2) (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - Ma i 5 Stelle della vecchia guardia non si danno per vinti e continuano a lavorare ai fianchi, dopo essersi illusi -visto il tema 'silenziato' nel neo statuto di Giuseppe Conte ora congelato dal Tribunale di Napoli- di vedere arrivare una deroga che 'salvasse' quanto meno le competenze di chi ha avuto incarichi di governo o istituzionali di alto profilo: su 67 eletti con due mandati alle spalle, circa uno su due tra ex ministri, sottosegretari e presidenti di commissione avrebbe avuto quanto meno una chance di restare a Roma. Tra questi i big del Movimento: Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna, solo per citarne alcuni. Questa opzione sarebbe stata tuttavia abbandonata da chi si batte per avere 'vita più lunga', anche con l'obiettivo di compattare la 'truppa' dei vecchi e 'armare' i cosiddetti peones. L'opzione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - Ma i 5 Stelle della vecchia guardia non si danno per vinti e continuano a lavorare ai fianchi, dopo essersi illusi -visto il tema 'silenziato' nel neo statuto di Giuseppe Conte ora congelato dal Tribunale di Napoli- di vedere arrivare unache 'salvasse' quanto meno le competenze di chi ha avuto incarichi di governo o istituzionali di alto profilo: su 67 eletti con duealle spalle, circa uno su due tra ex ministri, sottosegretari e presidenti di commissione avrebbe avuto quanto meno una chance di restare a Roma. Tra questi i big del Movimento: Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna,per citarne alcuni. Questa opzione sarebbe stata tuttavia abbandonata da chi si batte per avere 'vita più lunga', anche con l'obiettivo di compattare la 'truppa' dei vecchi e 'armare' i cosiddetti peones. L'opzione a ...

Advertising

TV7Benevento : M5S: linea dura Grillo sui 2 mandati, deroga solo se candidatura in Ue o Regione (2) - - TV7Benevento : M5S: linea dura Grillo sui 2 mandati, deroga solo se candidatura in Ue o Regione - - Siciliano741 : Male Così come ho sostenuto la Raggi in questi anni,non ho problemi a dire che sta sbagliando di grosso. La linea d… - Shamone87665062 : RT @OrNella645587: Da iscritta al M5S mi aspetto che tutti seguano la linea politica di Giuseppe Conte per altro messo lì dal voto mio aggi… - LauraGi63815697 : RT @OrNella645587: Da iscritta al M5S mi aspetto che tutti seguano la linea politica di Giuseppe Conte per altro messo lì dal voto mio aggi… -