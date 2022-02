L'ex Liverpool Dossena a CM: ‘Sanchez come me, è l'arma in più di Inzaghi. Il problema di Napoli e Milan è che l'Inter ha già vinto' (Di martedì 15 febbraio 2022) Non è stato un sorteggio fortunato per l’Inter negli ottavi di Champions League. Non solo perché i nerazzurri hanno pescato... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Non è stato un sorteggio fortunato per l’negli ottavi di Champions League. Non solo perché i nerazzurri hanno pescato...

Advertising

sportli26181512 : L'ex Liverpool Dossena a CM: ‘Sanchez come me, è l'arma in più di Inzaghi. Il problema di Napoli e Milan è che l'In… - cmdotcom : L'ex #Liverpool #Dossena a CM: ‘#Sanchez come me, è l'arma in più di #Inzaghi. Il problema di #Napoli e #Milan è ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Dossena Serie D, il Ravenna piega il Tritium e si consolida al terzo posto del girone D Dopo le due buone prestazioni nei derby con Forlì e Rimini, Andrea Dossena , tecnico del Ravenna ed ex Liverpool, Udinese e Napoli, aveva chiesto ai suoi di riporre il fioretto e tirar fuori la sciabola, nonostante i 4 punti su 6 conquistati. I suoi lo hanno preso in ...

Serie D, il Ravenna piega il Tritium e si consolida al terzo posto del girone D Dopo le due buone prestazioni nei derby con Forlì e Rimini, Andrea Dossena , tecnico del Ravenna ed ex Liverpool, Udinese e Napoli, aveva chiesto ai suoi di riporre il fioretto e tirar fuori la sciabola, nonostante i 4 punti su 6 conquistati. I suoi lo hanno preso in ...

L'ex Liverpool Dossena a CM: ‘Sanchez come me, è l'arma in più di Inzaghi. Il problema di Napoli e Milan è che l'Inter ha già vinto' Calciomercato.com Dopo le due buone prestazioni nei derby con Forlì e Rimini, Andrea, tecnico del Ravenna ed ex, Udinese e Napoli, aveva chiesto ai suoi di riporre il fioretto e tirar fuori la sciabola, nonostante i 4 punti su 6 conquistati. I suoi lo hanno preso in ...Dopo le due buone prestazioni nei derby con Forlì e Rimini, Andrea, tecnico del Ravenna ed ex, Udinese e Napoli, aveva chiesto ai suoi di riporre il fioretto e tirar fuori la sciabola, nonostante i 4 punti su 6 conquistati. I suoi lo hanno preso in ...