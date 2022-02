La tutela dell’ambiente entra in Costituzione | un intervento probabilmente inutile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) di Giorgio De Girolamo Con una larga maggioranza nella seconda lettura alla Camera dei deputati (468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti) l’ambiente e la suano formalmente in. Si è messa per la prima volta la penna, seppur in melius, su uno dei principi fondamentali (i primi 12 articoli) della nostra carta costituzionale: l’articolo 9. Per aggiungere al già limpido dettato del secondo comma, per cui la Repubblica “il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione”, un terzo comma per cui essaanche “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. A seguire una modifica dell’articolo 41, anch’esso mai toccato in 74 anni, introducendo fra i limiti all’iniziativa economica privata anche quello dei danni ...