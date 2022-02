La Consulta decide oggi sui referendum | sei quesiti sulla giustizia e poi eutanasia e cannabis legale

(Di martedì 15 febbraio 2022)la Corte costituzionalerà sull’ammissibilità deireferendari. Se ci sarà il via libera, dopo quello della Cassazione che ha vagliato le firme, gli italianiranno su liberalizzazione dellaed. Amato: consentire il più possibile il voto popolare Nei giorni scorsi – ricorda il quotidiano Domani – il neopresidente della, Giuliano Amato, ha detto che «dobbiamo lavorare al massimo, perché il nostro punto di partenza è consentire, il più possibile, il voto popolare». Sono filtrate voci sul rischio di inammissibilità Sempre secondo il quotidiano “è concreto il rischio di dichiarazione di inammissibilità e voci in questo senso sono filtrate da ambienti vicini a palazzo della ...

Spero che il pronunciamento dellasia positivo e che non ci sia la volontà di remare contro". Gli alleati di Forza Italia non sembrano così determinati. "Sosteniamo i referendum e abbiamo ...AMMISSIBILITÀ REFERENDUM: COSAOGGI LA? Al di là della grave situazione internazionale al confine tra Russia e Ucraina, la politica italiana tiene il "fiato sospeso" per la giornata di oggi con la decisione della ...Teme un «corto circuito» l'ex presidente del Senato Pietro Grasso (Leu). Con il sì della Consulta alle urne si potrebbe andare alle urne in primavera e l'iter alle Camere, hanno garantito il premier ...Non sembra proprio che il referendum sia il mezzo più appropriato per decidere se l’omicidio di una persona, indubbiamente fragile, sia fisicamente che emotivamente, anche se consenziente, possa ...