Inter, Inzaghi: “Lotta scudetto? Si deciderà all’ultima giornata” (Di martedì 15 febbraio 2022) Simone Inzaghi ha parlato della Lotta scudetto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool di Champions League. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Simoneha parlato dellain conferenza stampa alla vigilia di-Liverpool di Champions League. Ecco cosa ha detto

Advertising

Inter : Vigilia di #InterLiverpool: le parole di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in diretta dal Centro Sportivo Suning - DiMarzio : #UCL, verso #InterLiverpool | Le parole di #Inzaghi in conferenza - Tommasolabate : Quando sei una squadra fortissima e perdi contro una piccola, com’è successo sabato, capita che possano saltare i n… - interliveit : #InterLiverpool | #Klopp: 'La storia non conta, la squadra di #Inzaghi è la più forte d'Italia. Ammiro molto… - beppeinterista : @internazionaleL Esatto.. Scamacca x essere determinante nell'Inter deve avere una crescita, al momento non offre q… -