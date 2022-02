GF Vip 6: è scontro tra Delia Duran e Jessica Selassiè (tutto per un bacio) (Di martedì 15 febbraio 2022) Al centro della lite tra le due concorrenti c'è l'avvicinamento della modella venezuelana a Barù. Dure le parole della principessa etiope: "Tu meriti quello che ti hanno fatto Alex e Soleil. Sei cattiva dentro e ricordati che esiste il karma. Sì sei un serpente, una vipera falsa”. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 15 febbraio 2022) Al centro della lite tra le due concorrenti c'è l'avvicinamento della modella venezuelana a Barù. Dure le parole della principessa etiope: "Tu meriti quello che ti hanno fatto Alex e Soleil. Sei cattiva dentro e ricordati che esiste il karma. Sì sei un serpente, una vipera falsa”. L'articolo proviene da DireDonna.

