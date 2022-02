"Friends", la Cina censura scene con riferimenti all'omosessualità: fan in rivolta (Di martedì 15 febbraio 2022) Il primo personaggio ad essere tagliato fuori da inquadrature e conversazioni è stata l'ex moglie di Ross, Carol Willick (Jane Sibbett). In 'Friends' la donna lascia infatti il marito dopo aver ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) Il primo personaggio ad essere tagliato fuori da inquadrature e conversazioni è stata l'ex moglie di Ross, Carol Willick (Jane Sibbett). In '' la donna lascia infatti il marito dopo aver ...

FerdinandoC : Non c'è solo Fight Club che finisce con la vittoria della polizia: anche Friends è tornato a essere trasmesso sulle… - SunshineMarcoB : #Friends brutalmente censurato in Cina (dopo essere stato trasmesso in passato senza tagli) per togliere ogni rifer… - StigmabaseF : Cina, i servizi di streaming censurano le puntate di Friends con contenuti Lgbt - TPI: In Cina le piattaforme di st… - StigmabaseF : Cina, ancora censura sulla serie tv Friends: via le scene con riferimento al ... - Trentino - Il Fatto24ore: Estero… - StigmabaseF : Cina, ancora censura sulla serie tv Friends: via le scene con riferimento al sesso e ... - la Repubblica: Cina, anc… -