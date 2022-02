Exit, il nuovo movimento No Vax e No Green Pass fondato da Simone Di Stefano (ex Casapound) (Di martedì 15 febbraio 2022) movimento No Vax: è stato fondato da Simone Di Stefano, ex momento di Casapound, e si chiamerà Exit. Le informazioni sono arrivate tramite i social, precisamente con un tweet proprio di Di Stefano: “Per libera e sofferta scelta, il mio percorso politico con Casapound Italia termina oggi. Non tornerò mai più sull’argomento e non c’è necessità di discutere le motivazioni, che sono pochissime ed esclusivamente di natura politica”. Non si è fatta attendere la replica di Casapound: “Il nostro obiettivo non sarà mai quello di scendere a compromessi e rinunciare a ciò che abbiamo scelto di essere per riuscire ad accedere a poltrone di un Parlamento dove non Passa più nessuna decisione strategica per la nostra nazione, al solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022)No Vax: è statodaDi, ex momento di, e si chiamerà. Le informazioni sono arrivate tramite i social, precisamente con un tweet proprio di Di: “Per libera e sofferta scelta, il mio percorso politico conItalia termina oggi. Non tornerò mai più sull’argomento e non c’è necessità di discutere le motivazioni, che sono pochissime ed esclusivamente di natura politica”. Non si è fatta attendere la replica di: “Il nostro obiettivo non sarà mai quello di scendere a compromessi e rinunciare a ciò che abbiamo scelto di essere per riuscire ad accedere a poltrone di un Parlamento dove nona più nessuna decisione strategica per la nostra nazione, al solo ...

CorriereCitta : Exit, il nuovo movimento No Vax e No Green Pass fondato da Simone Di Stefano (ex Casapound) - SDellabella : RT @DomaniGiornale: Dopo aver abbandonato #CasaPound, Simone Di Stefano ha annunciato oggi la nascita di Exit, il suo nuovo movimento novax… - paoloigna1 : Il nuovo terreno di coltura - antoniodballaro : RT @DomaniGiornale: Dopo aver abbandonato #CasaPound, Simone Di Stefano ha annunciato oggi la nascita di Exit, il suo nuovo movimento novax… - pirata_21 : Il nuovo movimento fondato dall'ex #CasaPound Simone Di Stefano si chiama #EXIT. Deve essersi lasciato male per pr… -