Eutanasia | Vescovi | “Da Consulta inderogabile scelta tutela vita”

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Iprendono atto “con favore” della decisione della Corte Costituzionale che, con la decisione di oggi “ha confermato che l’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente è contraria al principio di ‘minima costituzionalmente necessaria dellaumana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili'”. “In attesa del deposito della sentenza, – scrive la presidenza della Cei -prendiamo atto con favore di tale pronunciamento. E un invito ben preciso a non marginalizzare mai l’impegno della società, nel suo complesso, a offrire il sostegno necessario per superare o alleviare la situazione di sofferenza o disagio”. La Cei ricorda poi che papa Francesco, durante l’udienza di mercoledì 9 febbraio, utilizzò “parole chiare” che i ...

La Cei ricorda poi che papa Francesco, durante l'udienza di mercoledì 9 febbraio , utilizzò "parole chiare" che ifanno proprie: "'La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non ...