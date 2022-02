Delia Duran torna a confrontarsi con Alex | “Sono in una fase di…” VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) I due gieffiniBelli hanno affrontato un nuovo confronto in Casa: ecco cosa è emerso nelle ultime ore I due gieffiniBelliti vicini, l’attore nelle ultime ore èto nella Casa più spiata d’Italia in una nuova veste. L’ex gieffino infatti dopo aver iniziato la sua avventura lo scorso settembre,te un confronto con sua moglieavvenuto a dicembre ha scelto di seguirla e lasciare la Casa. Dopo esser stato squalificato, nelle Casa da alcune settimane ha fatto il suo ingresso la modella e moglie dell’attore,. Leggi anche –> gianluca costantino dopo leliminazione si espone sul legame con soleil le ...

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Quest'oggi, Barbara D'Urso ha dedicato la seconda parte di 'Pomeriggio 5' solo ed esclusivamente alle dinamiche tra l'attore,e Soleil Stasi. Belli, entrato a gamba tesa nella casa che ha ...In studio l'argomento principale è quanto accaduto nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, con focus sul ritorno in Casa di Alex Belli e il nuovo confronto con. Tra un servizio e l'...I due gieffini Delia Duran e Alex Belli hanno affrontato un nuovo confronto in Casa: ecco cosa è emerso nelle ultime ore I due gieffini Delia Duran e Alex Belli sono tornati vicini, l’attore nelle ...I protagonisti sono Barù, Delia Duran e Jessica Selassié. Fonte studio GF Vip La principessa etiope, non aveva mai nascosto il suo interesse per Barù già dal suo ingresso. Ma qualcosa, o meglio ...